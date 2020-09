Covid, in Russia più di 7500 contagi in 24 ore

Afp

Sono 7.523 i nuovi casi di coronavirus registrati in Russia nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 169. Il dato fornito dalle autorità sanitarie russe conferma un trend in crescita, che preoccupa soprattutto a Mosca. Dall'inizio della pandemia si sono registrati in Russia 1.143.571 contagi e 20.225 morti.