"Lockdown per gli over 45", l'ipotesi a Londra

(Afp)

Un lockdown per gli over 45. E' l'ipotesi che i consiglieri scientifici del governo britannico hanno elaborato per arginare una nuova ondata di contagi. I documenti del SAGE - Scientific Advisory Group for Emergencies - secondo il Daily Mail fanno riferimento ad un piano per isolare gli over 45 considerati a rischio. Inizialmente, la misura sarebbe stata bocciata. Ora, invece, sarebbe di nuovo tra le ipotesi da valutare, insieme ad un provvedimento che alzerebbe la soglia d'età dei soggetti da tutelare in modo particolare e che farebbe quindi riferimento agli over 50. "Circa due terzi della popolazione del Regno Unito vive in abitazioni nelle quali sono presenti uno o più individui di almeno 45 anni. Ogni segmentazione basata su questo criterio anagrafico avrebbe quindi un impatto su molti nuclei familiari", è un passaggio del verbale redatto dopo il meeting del Sage dello scorso 23 luglio.