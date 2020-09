Vaticano, il giallo delle dimissioni di Becciu sulla stampa internazionale

(Fotogramma)

La notizia delle dimissioni imposte da Papa Bergoglio al cardinale Angelo Becciu, dopo le accuse di aver dirottato verso membri della sua famiglia fondi del Vaticano, ha avuto un'ampia copertura sui media internazionali. "Pope Francis accepts resignation of cardinal connected to a financial scandal", titola il Washington Post dando conto della rinuncia all'incarico di prefetto della Congregazione delle cause dei Santi e ai diritti da cardinale. In un successivo articolo, il quotidiano Usa riferisce anche della conferenza stampa nella quale l'alto prelato ha negato ogni addebito, riportando che, "In Vatican intrigue, ousted cardinal breaks silence to deny embezzlement".

"Powerful Cardinal, a Fixture of Vatican Intrigue, Resigns Suddenly", titola invece il New York Times, riferendo che "in una dichiarazione criptica, il Vaticano non spiega le ragioni dell'uscita del cardinale Giovanni Angelo Becciu", ma che "alcune notizie di stampa lo avevano accostato ad uno scandalo finanziario".

"Cardinal Becciu: Vatican official forced out in rare resignation", riporta la Bbc, mentre il Guardian dà conto delle parole di Becciu, che ha definito "surreali le accuse: "Vatican cardinal says embezzlement claims against him are 'surreal'". Per il Financial Times, invece, la vicenda delle dimissioni del cardinale è direttamente legata a quella dell'immobile londinese, finito al centro delle cronache. "Vatican cardinal resigns in wake of London property investigation", scrive il quotidiano della City, riportando che "Giovanni Angelo Becciu si dimette a sorpresa, dopo aver difeso l'investimento immobiliare a Chelsea".

"Punito il cardinale Becciu, uno dei più potenti del Vaticano", scrive Le Monde, riferendo che "non è stata fornita alcuna spiegazione". Il Pais, dopo aver riferito delle dimissioni 'forzate' di Becciu, dà conto anche della replica dell'alto prelato: "Il cardinale congedato dal Papa: 'Non so se sono oggetto di una vendetta, ma sono innocente'". Stesso approccio da parte della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che dopo aver riferito delle dimissioni, dà conto anche della replica di Becciu alle accuse: "Il cardinale licenziato si difende: 'Perché mi stanno facendo questo?'".