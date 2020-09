Attacco Charlie Hebdo, autore ha rivendicato gesto in video

(Foto Afp)

Ali H., il giovane pachistano che ha confessato l'attacco di due giorni fa a Parigi, aveva rivendicato il suo gesto in un video che è stato recuperato dalla polizia. Lo riferisce Bfmtv, citando fonti dell'inchiesta. Nel video Alì si esprime in urdu, la sua lingua natale. Agli inquirenti che lo hanno arrestato, Alì H. ha detto di non far parte di al Qaeda o lo Stato islamico, ma di aver agito come reazione alla pubblicazione di nuove vignette di Maometto su Charlie Hebdo.