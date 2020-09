Elezioni Usa, Biden in testa di 10 punti. Trump: "Gli chiederò test antidroga"

(Afp)

A poco più di un mese dal voto, Joe Biden domina la corsa alla Casa Bianca, con dieci punti di vantaggio su Donald Trump. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Abc/Washington Post, secondo cui il candidato democratico avrebbe il 54% dei voti, contro il 44% del presidente, stesse percentuali registrate in una rilevazione condotta per l'Abc a metà agosto.

“Chiederò con forza un test antidroga per l'assonnato Joe Biden, prima o dopo il dibattito di martedì sera. Ovviamente, anche io accetterò di sottopormici. Le sue performance ai precedenti dibattiti sono state decisamente altalenanti, per usare un eufemismo. Solo le droghe potrebbero aver causato questa discrepanza???”, l'ultimo tweet del presidente americano, nel quale torna ad attaccare il rivale democratico, in previsione del primo dibattito presidenziale di martedì 29 settembre.