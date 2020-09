Covid, esperto Oms: "Numero di morti sottostimato"

(Afp)

"Il numero dei decessi per Covid-19 nel mondo probabilmente è sottostimato". A dirlo, nel giorno in cui l'Organizzazione mondiale della sanità conta 996.342 vittime di Covid-19 nel mondo, è Mike Ryan, a capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Oms, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa a Ginevra. "Non ci sono casi di persone morte per incidente e classificate come Covid - ha detto - ma piuttosto è possibile il contrario: gli attuali numeri dei decessi per Covid sono probabilmente sottostimati", ha detto l'esperto.