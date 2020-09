Covid, presidente ceco chiama elettori al voto: "Muovete il c..."

Foto Fotogramma

Il presidente ceco, Milos Zeman, ha esortato con forza e senza giri di parole i suoi concittadini a recarsi alle urne in occasione delle elezioni locali in programma per il prossimo 2 ottobre - malgrado i numeri della pandemia - chiamandoli a 'muovere il culo' per evitare che quei politici che "nessuno vuole al potere" riescano ad accaparrarsi gli incarichi più importanti.

In un'intervista con l'emittente Frekvence 1, il capo dello Stato ceco ha chiesto agli elettori di ascoltare "le opinioni degli esperti" sulle forme di contagio e le misure di prevenzione del virus "e di non lasciarsi sedurre dalle opinioni dei fanatici che non hanno studiato nulla".

I casi di Coronavirus sono recentemente aumentati nella Repubblica ceca, con 1.305 contagi nel corso delle ultime 24 ore, il maggior aumento registrato dall'inizio della pandemia . La cifra totale di morti ha superato già i 600, con 64.597 casi.