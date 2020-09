Lockdown a Londra? Ecco come sarà

(Afp)

Lockdown 2.0 a Londra? Un'ipotesi, sempre più presente e dibattuta sui media d'Oltremanica. Se i numeri dei contagi da Covid non diminuiranno, potrebbe scattare un 'blocco sociale totale' per Londra e parti del Nord dell'Inghilterra. Pub, ristoranti e bar sarebbero costretti a chiudere per almeno due settimane e alle famiglie sarebbe vietato incontrarsi in qualsiasi luogo al chiuso. Gli uffici in cui i dipendenti non possono lavorare da casa sarebbero tenuti aperti, così come le scuole.

Le misure, secondo un rapporto del Times rilanciato dal Daily Mail, fanno parte del nuovo piano di emergenza per combattere una seconda ondata di coronavirus presentato al governo britannico la scorsa settimana. Il documento, si legge, sarebbe stato respinto per evitare la reazione dei parlamentari Tory e della popolazione.

“Non c'è una comprensione abbastanza ampia di quanto possa essere pericolosa la seconda ondata. A differenza della prima, nessuno ha ancora visto in tv le foto dei sacchi con i cadaveri in Spagna o in Francia, che hanno avuto un effetto molto potente. Tuttavia, dovranno essere adottate misure più severe sull'interazione sociale. In alcune parti sono inevitabili se si guardano i numeri", ha detto una fonte governativa.

Liverpool ha registrato 146,3 casi di coronavirus ogni 100.000 persone la scorsa settimana, rispetto ai 95,8 della settimana precedente, mentre nel South Tyneside sono stati segnalati 137,8 casi ogni 100.000 la scorsa settimana, rispetto agli 86 della settimana precedente. Anche Londra potrebbe subire un blocco sociale totale se i tassi di infezione continueranno ad aumentare, con una figura del governo che descrive il destino della capitale come "in bilico", ha riferito il Times.