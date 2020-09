Merkel: "Rischiamo di arrivare a Natale con i casi della Francia"

Afp

Angela Merkel esprime grande preoccupazione per il crescente numero di casi di Coronavirus in Germania. Merkel si è espressa al riguardo nel corso di una riunione dei vertici della Cdu, secondo fonti citate dalla Dpa. La cancelliera ha sottolineato la necessità di lottare con determinazione contro i focolai di Coronavirus, altrimenti il paese - ha detto - arriverà a Natale con le stesse cifre della Francia. Merkel si è mostrata preoccupata anche per le cifre dell'infezione in Europa. Domani la cancelliera terrà una videoconferenza con i premier regionali tedeschi per discutere delle misure da adottare per frenare i contagi.

Intanto, le autorità sanitarie tedesche hanno registrato 1.192 nuove infezioni di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Robert Koch Institute (RKI). Tuttavia, queste cifre non riflettono la reale incidenza delle infezioni: il numero di casi segnalati la domenica e il lunedì è solitamente inferiore perché non tutte le autorità sanitarie trasmettono i dati all'Rki durante il fine settimana.

Sabato erano stati segnalati 2.507 nuovi casi, il numero più alto da aprile.