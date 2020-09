Trump e le tasse non pagate: "Fake news totale"

"Fake news totale". Così il presidente americano Donald Trump ha bollato l'articolo del New York Times sulle sue dichiarazioni dei redditi. "È una notizia falsa, totalmente inventata. Ho sempre pagato le tasse. Il fisco ce l'ha con me: da tempo mi trattano molto male", ha detto nel corso di un breafing alla Casa Bianca. "Ho pagato molto, e ho pagato molte tasse sul reddito anche a livello statale, molte tasse nello Stato di New York”, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli.