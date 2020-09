Trump: "Pagati milioni di tasse, ma ho diritto come tutti alle deduzioni"

(Fotogramma)

"Ho pagato milioni in tasse, ma ho il diritto, come tutti, a deduzioni e crediti fiscali". Così Donald Trump su Twitter accusa "i media delle Fake News di tirare fuori, come per le elezioni del 2016, la questione delle mie tasse ed altre cose senza senso con informazioni ottenute illegalmente e con cattive intenzioni".

Nei tweet Trump, che non contesta nel dettaglio le rivelazioni del New York Times riguardo al fatto che nel 2016 e 2017 ha pagato solo 750 dollari di tassi e negli anni precedenti zero per aver riportato più perdite che guadagni, si preoccupa di contrastare l'idea che sul suo impero pesino molti debiti. "Se guardate agli straordinari beni che io posseggo, che non sono posseduti da Fake News - aggiunge riferendosi, pare, direttamente alla proprietà del Times - io ho un debito molto contenuto paragonato al valore dei beni".

