Trump e il parrucchiere, dedotti 70mila dollari dalle tasse

(Fotogramma)

Sono state molte le rivelazioni sulle complesse e segrete procedure con cui Donald Trump cura la sua inconfondibile chioma. Ed ora, dopo l'esplosiva pubblicazione da parte del New York Times delle dichiarazioni dei redditi di Trump, sappiamo anche il loro costo: 70mila dollari all'anno, che Trump deduceva nella , come spese professionali, quando conduceva il reality show.

Una somma ingente, soprattutto se si pensa che, secondo i documenti pubblicati dal Times, Trump nel 2016 e 2017 ha pagato 750 dollari di tasse federali, e zero nei dieci anni precedenti. Non solo la chioma di Trump figura come voce da sottrarre al conteggio delle tasse ma anche i 95mila dollari dedotti da nove diversi gruppi dell'impero Trump per "il parrucchiere e truccatore preferito da Ivanka Trump".