Covid, in Gb contagi record: oltre 7mila nuovi casi

(Afp)

Il Regno Unito registra il record di 7143 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, come riferisce Sky News. La Bbc sottolinea che il numero rappresenta un triste primato da quando è stata una sistematica attività di monitoraggio ma secondo gli esperti in primavera -quando non venivano eseguiti test su vasta scala- sarebbero stati raggiunti livelli più alti. Da ieri, inoltre, vengono segnalati altri 71 decessi, il numero più alto da luglio.