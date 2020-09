Covid, Francia: 8mila nuovi casi in ultime 24 ore

Foto AFP

Sono oltre 8mila, 8.051 per la precisione, i nuovi casi di coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, che hanno annunciato anche altri 85 decessi: 59 avvenuti negli ospedali da ieri e 26 nelle case di cura nell'ultima settimana. Il bilancio complessivo in Francia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 550.690 casi confermati e 31.893 morti in totale.