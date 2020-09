Covid, Merkel consiglia l'Italia per le vacanze autunnali

(Afp)

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha esortato i propri concittadini a evitare viaggi all'estero nelle zone ad alto rischio coronavirus in vista delle vacanze autunnali, definendo allo stesso tempo l'Italia come una destinazione sicura. Le persone sono "molto attente" in Italia e agiscono "con grande cautela", ha dichiarato la Merkel che ha incontrato i leader dei 16 governi regionali. Al termine della riunione il governo ha anche imposto un limite massimo di 50 persone per eventi al chiuso in spazi pubblici o affittati.