Covid, a Mosca scuole chiuse 2 settimane dal 5 ottobre

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole dal 5 al 18 ottobre, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus registrati negli istituti. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Sputnik, citando il primo cittadino. In quel periodo era già prevista la chiusura per una settimana delle scuole per le vacanze autunnali, chiusura ora prorogata di sette giorni.

A Mosca a ieri si contavano circa 288mila casi di coronavirus, con un balzo dai 915 contagi del 21 settembre ai 2.217 registrati una settimana dopo.