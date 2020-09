Boato a Parigi, si ferma il Roland Garros - Video

Foto AFP

Le partite del Roland Garros in corso a Parigi hanno subito una battuta di arresto dopo aver udito il suono di un'esplosione. I giocatori si sono infatti fermati sul campo cercando di capire da dove provenisse il suono, come mostrano le immagini trasmesse in diretta e che ora circolano sui social.

In realtà con un tweet la Prefettura di Parigi ha spiegato che il forte rumore sentito nella capitale francese è stato causato da un caccia che ha infranto il muro del suono e non da un'esplosione.

Boato a Parigi, jet infrange muro del suono