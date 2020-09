Covid, Belgio supera soglia dei 10mila morti

(Afp)

Il Belgio ha superato la triste soglia dei 10mila morti di covid, un numero alto per un paese di poco più di 11 milioni di abitanti. L'ultimo bollettino, diffuso dalle autorità sanitarie, riporta 14 decessi nelle ultime 24 ore, portando in totale a 10.001.

I contagi dall'inizio dell'epidemia sono 117.115. Tra il 20 e il 26 settembre, c'è stata una media di 1500 contagi al giorno (9% in più della settimana precedente). In questo periodo vi sono stati 181,2 contagi ogni 100mila abitanti, mentre fra il 23 e il 29 settembre vi è stata una media di 66 ricoveri al giorno. Al momento vi sono 716 ricoverati, di cui 150 in terapia intensiva.