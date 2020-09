Covid, Di Stefano: "Sconsiglio viaggi in Francia, Spagna e Gb"

(Fotogramma)

"Non è una scelta facile. In questo momento è meglio rimanere in Italia". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, intervenuto a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1 e rispondendo alla domanda dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari se "in questo momento sarebbe più preoccupato di andare in Francia o in Spagna.

"Al momento sconsiglia quindi agli italiani di andare in Spagna, in Francia o in Inghilterra?”, hanno chiesto i conduttori: "Assolutamente si. Al momento si, con tutto il rispetto per il lavoro degli altri governi, ma non è una situazione facile", è stata la risposta di Di Stefano.