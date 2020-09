Covid, "vaccino Moderna ben tollerato in anziani"

Immagine di repertorio (Afp)

Notizie positive dagli Stati Uniti: il vaccino sperimentale contro Covid-19 sviluppato dalla biotech Moderna insieme al Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Disease), diretto dal virologo Anthony Fauci, è "ben tollerato e genera una risposta immunitaria negli anziani". E' quanto emerge da uno studio di fase 1 del vaccino a mRna, attualmente in fase 3 di sperimentazione. Il report, pubblicato sul 'New England Journal of Medicine', fornisce un nuovo 'mattoncino' a sostegno dello sviluppo di questo candidato vaccino.

Lo studio di fase 1 è iniziato il 16 marzo scorso ed era stato ampliato circa un mese dopo per arruolare gli anziani. Si tratta di soggetti più vulnerabili alle complicanze del Covid-19, una popolazione importante per la vaccinazione. "Capire come il vaccino agisce sugli anziani è un elemento fondamentale per misurarne la sicurezza e l'efficacia", riferiscono i National Institutes of Health (Nih) americani.