Nagorno, primo ministro Armenia: "Non ci sono condizioni per dialogo con Baku"

Immagine di repertorio (Afp)

Non è il momento "appropriato" per colloqui di pace con l'Azerbaigian, sotto l'egida della Russia, mentre nel Nagorno Karabakh proseguono i combattimenti per il quarto giorno consecutivo. Lo ha detto il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in un'intervista all'agenzia di stampa russa 'Interfax'.

"Non è molto appropriato parlare di un summit tra Armenia, Azerbaigian e Russia in una fase di intense ostilità", ha detto Pashinyan, sottolineando che "sono necessarie condizioni idonee per i negoziati".