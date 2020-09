Nardi: "Wrestling Trump ha messo Biden in difficoltà"

(Afp)

Il presidente americano Donald Trump ha vinto il primo dibattito televisivo con lo sfidante democratico Joe Biden. Ne è convinto Luciano Nardi, uno tra i più noti pubblicitari italiani, che in una nota all'Adnkronos afferma: ''A livello mediatico il wrestling di Trump ha messo in difficoltà Biden''. ''E' stato un Biden spento, senza mordente, quello che si è presentato ai telespettatori americani contro un Trump, apparso sì molto teso e preoccupato, ma come al solito tracotante e invadente che ha inteso imporsi anche fisicamente contro il suo contendente'', dice Nardi. Quindi Biden ''pur vincendo il dibattito, a mio parere, per un'errata strategia, non è riuscito a tornare a casa col risultato necessario. E quindi ha perso''.

Nardi sostiene poi che ''nel corso dei novanta minuti a disposizione, confusionari e mal mediati dal giornalista di Fox, Biden di fatto ha, lo dico dal punto di vista mediatico, balbettato verbalmente e fisicamente. La sua postura, molto studiata e percepita perfettamente come tale, non è una buona cosa al punto da non essere particolarmente empatica. Così come il suo brandire debolmente un pugno, a corredo, però, di un tono di voce piatto poco deciso e senza enfasi, con una mimica facciale molto trattenuta e incerta nel guardare in camera'', aggiunge sottolineando che ''più e più volte gli è caduto lo sguardo al suolo''.

''La cosa positiva di Biden è che si è 'ricordato' che era lì per parlare alla gente'', prosegue il pubblicitario. In questo l'attuale presidente degli Usa, secondo Nardi, ha invece completamente sbagliato strategia. ''Ha bullizzato il contendente con foga e quasi-rabbia, in un cliché già visto nei precedenti faccia a faccia con Hillary Clinton, solo che allora era l'outsider, ieri era il presidente. Quindi avrebbe forse dovuto ricoprire Biden non solo di slogan, di interruzioni e spallate, bensì di dati, numeri e fatti circa il suo operato anziché limitarsi a battute del tipo 'ho fatto io più in 47 mesi che tu in 47 anni'''.