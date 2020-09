Pompeo: "Cina ha scopi strategici in Italia"

(Afp)

Gli Stati Uniti sono "preoccupati" dal fatto che il "Partito Comunista cinese sta cercando di sfruttare la propria presenza economica in Italia per seguire i propri scopi strategici". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, nel corso di una conferenza stampa con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "I cinesi non sono qui per fare partenariati sinceri di reciproco beneficio", ha spiegato il capo della diplomazia americana.

"Gli Stati Uniti fanno appello al governo italiano a considerare in maniera attenta la sicurezza nazionale e la riservatezza dei dati dei propri cittadini" alla luce delle attività delle "società tecnologiche che fanno parte dello stato di sorveglianza del partito comunista cinese", ha aggiunto Pompeo.