Santa Sede-Usa, Parolin: "Sorpresi da uscita Pompeo su nostri rapporti con la Cina"

(Fotogramma)

Il Segretario di Stato vaticano dà voce alla ”sorpresa” per l’uscita a gamba tesa nei confronti del Vaticano da parte dell'omologo Usa Mike Pompeo sulla Cina. "Irritazione non direi, sorpresa si per questa uscita che non ci aspettavamo anche se conosciamo bene da molto tempo la posizione di Trump e del segretario Pompeo in particolare", dice il cardinale Pietro Parolin ai margine del simposio sulla libertà religiosa.

“Sorpresa ha spiegato - perché era già in previsione una visita a Roma in cui Pompeo avrebbe incontrato dei vertici della Santa Sede, e ci sembrava quella la sede più opportuna e più adatta per parlare di queste cose e lo faremo: ci incontreremo domani e ci sarà modo di confrontarci su queste tematiche".