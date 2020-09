Sondaggio Cnn: Biden batte Trump con 60% contro 28%

(Afp)

Joe Biden ha vinto il primo dibattito televisivo con Donald Trump per il 60 per cento dei telespettatori, contro il 28 per cento che hanno indicato il presidente americano come vincitore. Lo riporta un instant poll della Cnn.

Questi risultati sono quasi identici a quelli della stessa Cnn dopo il primo dibattito tra Trump e Hillary Clinton. Nel 2016 il 62% degli spettatori ha dichiarato che Clinton aveva vinto il primo dibattito e il 28% che Trump aveva avuto la meglio.