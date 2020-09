Trump-Biden, caos a dibattito tra insulti e interruzioni

(Afp)

''Un dibattito davvero terribile''. Così la Cnn ha descritto il primo duello televisivo tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e lo sfidante democratico alla Casa Bianca Joe Biden. Un dibattito, quello che si è svolto a Cleveland nell'Ohio, caratterizzato dal ''puro caos''. Offese, interruzioni e una raffica di insulti personali tra i due candidati, moderati per 96 minuti dal giornalista della Fox News Chris Wallace.

Trump ha attaccato Biden per i primi trenta minuti, dicendo anche che "non c'è niente di intelligente in te, Joe" e interrompendolo su ogni argomento, facendogli perdere il filo sui temi chiave. Apparso agitato all'inizio del dibattito, Biden non è poi stato da meno, definendo Trump un clown e descrivendolo come "il peggior presidente che l'America abbia mai avuto".

"Donald, potresti stare zitto solo per un minuto", ha detto a un certo punto Biden, che ha più volte accusato il presidente americano di voler far deragliare il dibattito. "Tutto quello che sta dicendo qui è una bugia", ha dichiarato.

SCONTRO SUL VOTO - ''Una frode come non si è mai vista''. Così Trump ha parlato del voto per corrispondenza alle prossime elezioni presidenziali, mentre Biden ha promesso di accettare i risultati anche se dovesse perdere, dicendo che anche Trump dovrà fare altrettanto. ''Lo accetterò, e lo farà anche lui'', ha affermato, aggiungendo: ''Aspetterò il conteggio finale di tutti i voti e che il vincitore sia dichiarato''. Ma Trump si è detto pronto a ricorrere alla Corte suprema degli Stati Uniti perché decida il vincitore delle elezioni.

Biden, che ha invitato a votare, ha contestato a Trump il fatto che il voto per corrispondenza sia meno affidabile. "Nessuno ha stabilito che ci siano frodi legate alle schede elettorali per corrispondenza", ha dichiarato, sottolineando che lo stesso Trump ha votato per posta in Florida e dicendo che il presidente americano ''ha solo paura del conteggio dei voti''.

TASSE - Al centro del primo dibattito televisivo tra Trump e Biden ci sono anche le tasse dopo lo scoop del New York Times secondo il quale il presidente americano avrebbe pagato solo 750 dollari l'anno nel 2016 e nel 2017. ''Milioni di tasse pagati'' secondo Trump. Richiesta di vedere ''le ricevute fiscali'' da parte di Biden. ''Ho pagato milioni di dollari in tasse'', ha detto Trump, interrotto da Biden che gli ha chiesto: ''Mostraci le tue ricevute fiscali''. ''Li vedrete presto'', ha ribattuto il presidente.

Trump-Biden, scambio di accuse su Covid

Sondaggio Cnn: Biden batte Trump con 60% contro 28%