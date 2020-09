Trump: "Proud Boys? Non so chi siano"

Fotogramma /Ipa

"Non so chi siano i Proud Boys, se mi volete dare una definizione...Veramente non so chi siano". Donald Trump ha replicato così alle critiche arrivategli per aver citato il gruppo suprematista durante il dibattito della scorsa notte con Joe Biden. "Posso solo dire che devono stare indietro e far fare alle autorità il loro lavoro. Le autorità faranno il loro lavoro sempre di più. Di nuovo - ha insistito il presidente americano - non so chi siano i Proud Boys. Chiunque siano, devono stare indietro e lasciare le autorità fare il loro lavoro".

"Proud Boys, state indietro e state a guardare - ha detto Trump la scorsa notte -. Ma vi dirò anche che qualcuno deve fare qualcosa contro l'antifa e la sinistra, perché questo non è un problema di destra. Questo è un problema di sinistra".