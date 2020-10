Covid, nuovo record di casi: Israele prolunga lockdown

Afp

In Israele è stato registrato il record di 8.919 nuovi positivi in 24 ore, a quasi due settimane dall'inizio del lockdown a livello nazionale imposto per frenare i contagi. Secondo il ministero della Salute di Tel Aviv, i casi confermati sono complessivamente 248.133. Rispetto a ieri si contano anche due decessi in più, che portano a 1.571 il numero dei morti dall'inizio dell'emergenza.

La scorsa notte, intanto, il governo ha approvato l'estensione del lockdown per altri tre giorni, fino al 14 ottobre, mentre saranno multati di 500 Shekel quanti violeranno le disposizioni delle autorità in occasione del Sukkot, una delle più importanti festività della religione ebraica.