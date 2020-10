Sassoli: "Ue vuole accordo su Brexit, ma patti si rispettano"

Con il Regno Unito "l'Ue resterà al tavolo" dei negoziati "fino all'ultimo giorno. Ma per avere un accordo non si possono mandare in soffitta unilateralmente gli accordi precedenti. Non è accettabile". Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles, dopo che il Regno Unito ha varato una legge sul mercato interno che viola in più punti l'accordo di ritiro della Gran Bretagna dall'Ue.