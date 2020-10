Covid, in Germania record contagi da aprile. Merkel: "Davanti mesi molto difficili"

(Afp)

Ancora un nuovo record di infezioni giornaliere di coronavirus in Germania. Il Robert Koch Institute, l'agenzia nazionale per il controllo delle malattie, oggi ha confermato 2.673 casi in più, il più alto aumento giornaliero registrato dalla seconda metà di aprile, quando la Germania contava oltre 6.000 nuovi casi al giorno. Altre otto persone sono morte dopo aver contratto il virus, portando il bilancio delle vittime a 9.503.

Cresce anche la preoccupazione che il Paese possa perdere il controllo della pandemia con l'avvicinarsi dei mesi più freddi. "I numeri e i contagi crescono e siamo tutti consapevoli che arriveranno mesi molto difficili", ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del summit europeo. Le priorità, conclude, sono "l'economia, le scuole e le strutture per l'infanzia".