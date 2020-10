Covid, in Usa quasi 7,3 milioni di casi: i 'troppi americani' di Melania

Afp

Con quasi 7,3 milioni di casi di Covid-19 gli Stati Uniti sono da mesi il primo Paese al mondo per numero di contagi a causa della pandemia di coronavirus. Stamani la notizia del presidente Donald Trump e della first lady Melania risultati positivi al Covid-19: "Come è successo a troppi americani quest'anno, io e il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid", ha twittato Melania.

Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i contagi negli Usa sono 7.278.385 con 207.808 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Con questo triste bilancio, gli Stati Uniti sono anche il primo Paese a livello globale per numero di vittime. Nel mondo, secondo la Jhu, sono ad oggi 34.297.788 i casi di Covid-19 e 1.022.976 le vittime.