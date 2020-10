"Hicks in elicottero con Trump e altri senza mascherina"

Hicks e gli altri membri dello staff di Trump poco prima di salire sull'aereo presidenziale per Cleveland (Afp)

Hope Hicks, la consigliera della Casa Bianca che è risultata positiva al Covid prima che lo fossero anche Donald e Melania Trump, doveva essere "molto contagiosa" mercoledì scorso il giorno in cui ha viaggiato in elicottero e in aereo con il presidente ed altri consiglieri per andare in Minnesota. Poche ore dopo è risultata positiva al test.

Si sono quindi trovati a viaggiare "in uno spazio chiuso con qualcuno che era nel picco del virus, visto che noi riteniamo che il momento in cui si è più contagiosi è il giorno in cui si sviluppano i sintomi", ha detto uno degli esperti medici della Cnn.

L'emittente ha anche riportato che Hicks, che ha accompagnato Trump anche al dibattito a Cleveland, è stata vista salire sul Marine one, l'elicottero presidenziale, con Jared Kushner, Dan Scavino e Nicholas Luna ed erano tutti senza mascherina.