Macron annuncia stretta su islamismo radicale: "Stop a scuole religiose"

(Afp)

Stop alle scuole religiose controllate dagli imam, divieto di esporre simboli religiosi come il velo, anche per le dipendenti delle aziende private che forniscono servizi pubblici. Sono alcune delle misure annunciate dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron nell'ambito dell'offensiva contro l'islamismo radicale. A partire dal prossimo anno, ha detto Macron, l'iscrizione nelle scuole regolari sarà obbligatoria per tutti i ragazzi francesi, con eccezione per quei casi in cui le lezioni 'private' si rendono necessarie per ragioni di salute.

"Le scuole devono istruire dei cittadini, non dei credenti", ha detto il presidente, dopo che le autorità hanno scoperto numerose scuole 'clandestine' dove c'è l'obbligo di preghiera e il personale femminile indossa il niqab o il velo.

Inoltre, ha annunciato il presidente, il divieto di indossare simboli religiosi, che colpisce particolarmente le donne di fede islamica, sarà esteso anche alle lavoratrici del settore privato, impiegate in aziende che forniscono servizi di utilità pubblica. Lo Stato, ha detto Macron, avrà anche il potere di ribaltare le decisioni degli enti locali che cedono alle pressioni degli islamisti, permettendo "menù religiosi nelle mense scolastiche o la separazione tra uomini e donne nelle piscine.