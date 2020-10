Melania Trump: "Io e Donald positivi al Covid come troppi americani"

Foto AFP

"Come è successo a troppi americani quest'anno, io e Donald siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid". Lo scrive la first lady Melania Trump confermando, in un post su Twitter, di essere stata contagiata dal Coronavirus insieme al marito. "Ci sentiamo bene e ho rimandato tutti i prossimi impegni. Per favore, assicuratevi di essere al sicuro e tutti insieme ce la faremo", aggiunge Melania Trump.