Ricciardi: "Trump? Senza mascherina contagio quasi certo"

Foto AFP

"Questo è un virus assolutamente contagioso. E' chiaro quindi che quando un politico non indossa la mascherina, come spesso ha fatto Donald Trump in convegni o incontri, si espone a questo rischio che, in questo momento con la circolazione del virus, diventa quasi una certezza". Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a 'Radio anch'io' su Radio Uno. Il presidente americano ha confermato che lui e sua moglie Melania sono risultati positivi al Covid e che ora si trovano in quarantena.

"Le mascherine vanno portate in questo momento, soprattutto quando non si può garantire la distanza di sicurezza. E siccome questo succede moltissimo in questo periodo, sia all'interno che all'esterno, è opportuno non solo portarle, ma mantenerle", è la raccomandazione di Ricciardi.

Trump: "Io e Melania positivi al Covid, siamo in quarantena"