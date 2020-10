"Trump in New Jersey dopo test positivo consigliera"

Fotogramma /Ipa

La Casa Bianca sapeva che Hope Hicks era positiva al test ma Donald Trump ieri è andato lo stesso in New Jersey per una raccolta di fondi. Lo rivela la Cnn che sottolinea che ieri la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha svolto uno dei suoi, rari, briefing con la stampa, senza indossare la mascherina e senza dire niente della diagnosi della consigliera di Trump.