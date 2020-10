Trump positivo al Covid, "ha sintomi lievi"

(Foto Afp)

Donald Trump ha lievi sintomi del coronavirus, compresi sintomi che vengono descritti come "simili al raffreddore". Lo riferisce il New York Times, citando fonti a conoscenza dell stato di salute del presidente Usa. Secondo quanto scrive il quotidiano, il presidente ha partecipato giovedì ad un evento per la raccolta di fondi, nei quali è apparso "letargico". Sempre secondo il quotidiano, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di un messaggio alla nazione o di un messaggio pre-registrato.

Trump: "Io e Melania positivi al Covid, siamo in quarantena"