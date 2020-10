Trump positivo al Covid, tampone anche per Biden

Foto AFP

L'ex vice presidente americano candidato alla presidenza, Joe Biden, deve fare "immediatamente un tampone" perché "è stato vicino a una persona colpita dal Covid", ovvero a Donald Trump durante il loro primo dibattito martedì scorso, afferma il responsabile del desk Salute di Cnn, Sanjay Gupta. "Si può essere contagiosi, o addirittura ancora più contagiosi prima di sviluppare i primi sintomi di Covid", ha ricordato.

Anche se Trump e Biden hanno condiviso il palco, si trovavano ai lati opposti. Biden potrebbe essere stato sufficientemente lontano da Trump per evitare il contagio, "ma in uno spazio chiuso, il virus si propaga come il fumo. E poi non è chiaro se i due hanno interagito prima o dopo il dibattito, a telecamere spente".