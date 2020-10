Trump ricoverato in ospedale

(Fotogramma/Ipa)

"Il presidente Trump resta di buon umore, ha sintomi lievi ed ha lavorato tutto il giorno. Per eccesso di prudenza, e su raccomandazione del suo medico, il presidente lavorerà dagli uffici presidenziali dell’ospedale Walter Reed per i prossimi giorni". Lo comunica la Casa Bianca in una nota, nella quale riferisce che Donald Trump e la moglie "apprezzano le manifestazioni di sostegno per lui e la First Lady". Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al coronavirus.

Il Washington Post aveva anticipato la notizia del ricovero spiegando che il presidente Usa è atteso al Walter Reed Medical Center a scopo puramente precauzionale e "potrebbe rimanere lì per alcuni giorni". Trump ha trascorso la giornata lavorando nella sua residenza, tenendo contatti telefonici. Il Walter Reed Medical Center offre al presidente la possibilità di usufruire di una suite con uno spazio di lavoro.

La visita in ospedale, ha fatto notare la fonte, non è legata direttamente alle condizioni di Trump. Vista l'età del presidente e considerati altri fattori di potenziale rischio, Trump e i collaboratori hanno deciso di adottare questa soluzione. Secondo il Washington Post, Trump viaggerà a bordo del Marine One e uscirà da solo dall'elicottero a piedi.