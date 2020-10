Covid, nel Regno Unito quasi 13mila casi ma rebus dati

(Afp)

Il Regno Unito ha registrato 12.872 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Come riferisce il Guardian, il numero è quasi raddoppiato rispetto al giorno precedente (6.968). I dati, normalmente disponibili nel pomeriggio, sono stati diffusi solo in serata a causa di un "problema tecnico" che ha ritardato la pubblicazione. Le cifre relative ad oggi potrebbero comprendere anche casi riferiti ad altri giorni e, secondo il Guardian, il governo non ha un quadro chiaro. I dati dei prossimi giorni, quindi, potrebbero comprendere ulteiori casi non conteggiati tra il 24 settembre e l'1 ottobre.