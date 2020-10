Trump, positivo al Covid anche guru campagna elettorale

(Foto Afp)

Bill Stepien, a capo della campagna elettorale di Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus. La notizia, riportata inizialmente da Politico, è stata conferma dalla campagna e arriva a qualche ora dal trasferimento in ospedale del presidente americano che ieri ha annunciato di essere positivo al Covid-19.

Stepien avrebbe sintomi lievi di tipo influenzale. Secondo Politico, Stepien ha viaggiato con Trump e il consigliere Hope Hicks - risultata positiva al Covid-19 prima del presidente e della first lady Melania - per la trasferta a Cleveland in occasione del primo dibattito con Joe Biden in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Lunedì era alla Casa Bianca con il presidente.