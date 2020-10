Trump ricoverato, il figlio: "Pregate con me"

(Afp)

"Vi chiedo di pregare con me per la guarigione di mio padre". Eric Trump, su Twitter, definisce "un vero guerriero" il padre Donald. Il presidente degli Stati Uniti, positivo al coronavirus, trascorrerà alcuni giorni al Walter Reed Medical Center. "Lotterà con la stessa forza e la stessa convinzoine che usa per lottare per l'America ogni giorno. Vi chiedo di unirvi a me nella preghiera per la sua guarigione. Non sono mai stato più orgoglioso di qualcuno".