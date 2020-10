"Vaccino covid per tutti entro Pasqua", la speranza di Londra

(Afp)

Tutti i cittadini adulti vaccinati contro il coronavirus entro Pasqua. E' la fondata speranza in Gran Bretagna, come scrive il Times, sulla base dei risultati dei test sui vaccini. "Una vaccinazione di massa contro il coronavirus potrebbe essere completata in 3 mesi" dall'approvazione definitiva, "rendendo più concreta la prospettiva per cui ogni adulto nel paese riceverebbe una dose già a Pasqua", si legge. Gli scienziati al lavoro sul vaccino a Oxford sperano che l'approvazione possa arrivare prima dell'inizio del 2021: ciò significa che, in particolari secondo alcuni funzionari della Sanità, ogni adulto potrebbe essere vaccinato entro 6 mesi a partire da ora. Fonti governative hanno fatto sapere al Times che un completo programma di vaccinazione, senza il coinvolgimento di bambini, potrebbe richiedere anche meno di 6 mesi dopo l'approvazione e potrebbe anche svilupparsi in modo decisamente più rapido.