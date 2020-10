Covid, a Parigi scatta 'massima allerta'

(Afp)

E' attesa per domani la decisione delle autorità francesi di imporre la 'massima allerta' a Parigi e nelle immediate vicinanze. A riferirlo sono media francesi che citando fonti del Primo ministro Jean Castex. Le nuove misure di sicurezza potrebbero, tra le altre cose, prevedere la chiusura dei caffè. I ristoranti potrebbero rimanere aperti con misure di sicurezza rafforzate. Le misure dovrebbe essere annunciate domani dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo e potrebbero essere applicate nei prossimi 15 giorni. La Francia ha registrato oggi 12.565 nuovi casi in 24 ore.