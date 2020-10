Afp

Corrono i contagi in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.499 nuovi casi di Covid-19. Si tratta del dato più alto dallo scorso 15 maggio, quando nel Paese l'epidemia era al picco massimo ed era ancora in vigore il lockdown. Rispetto a ieri si contano anche 107 vittime in più, per un bilancio complessivo di 21.358 morti.