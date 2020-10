"Trump ha avuto 39 di febbre, ma non voleva andare in ospedale"

(Afp)

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto più di 39 di febbre, le palpitazioni cardiache ed è stato necessario somministrargli ossigeno aggiuntivo prima che le sue condizioni migliorassero. Lo ha rivelato Vanity Fair, citando fonti del Partito Repubblicano che raccontano come Trump fosse restio a recarsi in ospedale ma di essersi convinto solo davanti a un ultimatum dei medici. O il presidente raggiungeva il Walter Reed Medical Center sulle sue gambe oppure sarebbe stato necessario portarlo in barella, se le sue condizioni fossero peggiorate.