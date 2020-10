Trump: "Ora vi faccio una sorpresa". E esce in auto dall'ospedale

(Afp)

Donald Trump esce dal Walter Reed Medical Center e, a bordo di un'auto, saluta i sostenitori assiepati davanti all'ospedale di Bethesda. "Sto per fare una piccola visita a sorpresa, forse andrò lì prima che possiate vedermi", l'annuncio del presidente, qualche minuto prima, in un video pubblicato su Twitter. Qualche minuto dopo, Trump si accomoda in un Suv e, mascherina sul volto, saluta dall'interno del veicolo che procede con i finestrini chiusi.

"E' stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul covid. Ho imparato andando a scuola, questa è davvero la scuola. Ho letto il libro e l'ho capito", dice Trump nel filmato. "Stiamo avendo report ottimi dai medici, questo è un ospedale incredibile. Stanno facendo un lavoro splendido: i medici, gli infermieri. Ho incontrato alcuni dei soldati e dei membri del primo intervento. Penso che faremo una piccola sorpresa ad alcuni dei patrioti che sono da tanto in strada con le bandiere di Trump. Sto per fare una piccola visita a sorpresa, forse andrò lì prima che possiate vedermi", dice.

