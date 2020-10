Vargas Llosa: "Trump vergognoso, grullo che ha governato in modo indecoroso"

Mario Vargas Llosa (Adnkronos)

"Non avremmo mai immaginato che gli Stati Uniti potessero arrivare a una discesa tale da farsi governare da uno come Trump, è una cosa incomprensibile. Trump è una persona mediocre e senza cultura, un povero disgraziato, un grullo che ha governato in modo indecoroso". E' la denuncia del premio Nobel Mario Vargas Llosa intervenendo a Taobuk a Taormina. "Trump ha governato rompendo tutte le alleanze e associandosi con i tradizionali nemici degli Usa - dice Vargas Llosa che ieri sera ha ricevuto il Taobuk Award- Il presidente Usa ha creato una confusione incredibile a livello mondiale. Ciò è la dimostrazione evidente che la politica è diventata sempre più mediocre".