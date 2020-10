Coronavirus: Francia, 5.084 contagi e 70 morti

(Foto Afp)

La Francia registra 5.084 nuovi contagi e 70 morti per il coronavirus. Il bollettino quotidiano della sanità pubblica riporta un'impennata nei decessi, rispetto ai 32 di domenica e ai 43 di sabato. In calo i contagi, ma si tratta di un dato che potrebbe risentire del rallentamento delle registrazioni nel fine settimana. Negli ultimi sette giorni vi sono stati 7.294 nuovi ricoveri, di cui 1415 in rianimazione. Il totale dei decessi è arrivato a 32.299.

Parigi, mini lockdown per 15 giorni