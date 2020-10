Covid, Gb a 12.600 contagi in 24 ore

(Foto Fotogramma)

Sono 12.594 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna, mentre i morti delle ultime 24 ore sono 19. Lo riferisce l'ultimo bollettino giornaliero delle autorità sanitarie. I contagi dall'inizio dell'epidemia sono in totale 515.571 e i morti 42.369. Il dato completo comprende 16mila nuovi contagi scoperti fra il 25 settembre e il 2 ottobre in Inghilterra che non erano stati registrati, ritardando gli sforzi di tracciamento.